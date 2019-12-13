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МИНСЕЛЬХОЗПРОД РАСПРЕДЕЛИТ ТАРИФНЫЕ КВОТЫ НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ СВИНИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ ДО 10 ЯНВАРЯ
11:12 16.12.2019

Правительство поручило Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2020 г. распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 853 от 11 декабря 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, а также свежего, охлажденного или замороженного, обваленного мяса домашних кур и индеек.

Согласно документу, тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 27 декабря 2019 г. заявят облисполкомам о потребности в использовании данных тарифных квот для выпуска продукции собственного производства, получаемой в результате переработки (обработки) свинины и (или) мяса птицы на территории Беларуси. При этом будут также учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка имеющихся мощностей.

Облисполкомам в свою очередь необходимо до 3 января 2020 г. представить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия предложения о распределении между юрлицами и индивидуальными предпринимателями объемов тарифных квот.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами поручено осуществлять анализ состояния внутреннего рынка мясной продукции и поставок в 2020 году в Беларусь свинины и мяса птицы и информировать Министерство иностранных дел об итогах данного анализа до 28 июля 2020 г. и 28 января 2021 г.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли необходимо осуществлять выдачу лицензий на ввоз свинины и мяса птицы, а также ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Министерство иностранных дел о выданных зарегистрированным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лицензиях на ввоз в 2020 году свинины и мяса птицы.

Государственному таможенному комитету в соответствии с постановлением поручено обеспечивать в установленном порядке выпуск свинины и мяса птицы, ввозимых в 2020 году на территорию Беларуси в рамках тарифных квот, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления на основании лицензий, выдаваемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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