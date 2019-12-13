С 1 января 2020 г. базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, установлена в размере 185 рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 862 от 13 декабря 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят на основании указа от 18 января 2019 г. № 27 ”Об оплате труда работников бюджетных организаций“.

Новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников.