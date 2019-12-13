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В БЕЛАРУСИ БАЗОВАЯ ВЕЛИЧИНА C 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА СОСТАВИТ 27 РУБЛЕЙ
09:41 16.12.2019
C 1 января 2020 г. базовая величина в Беларуси составит 27 рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 861 от 13 декабря 2019 г.
Отметим, что в настоящее время размер базовой величины равен 25,5 рубля.
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