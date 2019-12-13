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В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ТКП ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯХ
16:20 13.12.2019
В Беларуси с 1 февраля 2020 года впервые вводится в действие технический кодекс установившейся практики ТКП 640-2019 (33240) «Предприятия торфяной промышленности. Пожарная безопасность. Нормы проектирования и правила устройства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, документ устанавливает нормы проектирования и правила устройства объектов предприятий торфяной промышленности в части обеспечения требований пожарной безопасности.
ТКП 640-2019 (33240) утвержден постановлением Министерства энергетики №38 от 18.11.2019 и внесен Государственным комитетом по стандартизации Беларуси в Реестр государственной регистрации за №2456 от 09.12.2019.
ТКП 640-2019 (33240) размещен на сайте Министерства энергетики в разделе «ТНПА». Ознакомиться с текстом документа можно здесь.
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