Новая система оплаты труда будет введена в Беларуси с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В целях реализации указа от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» Министерство здравоохранения разработаны и приняты по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов постановления от 13 июня 2019 г. № 52 «Об оплате труда медицинских и фармацевтических работников, а также служащих, занятых в здравоохранении и фармацевтической деятельностью», № 53 «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций», № 55 «О стимулирующей выплате работникам университетской клиники». Все эти документы максимально сохраняют сложившееся (на протяжении последних 20-ти лет) отраслевые особенности оплаты труда работников здравоохранения.

Разработанные документы предполагают значительное уменьшение количества действующих в настоящее время наименований выплат - на сегодня речь идет о более чем 50 различных доплат. Это сложно. В расчетном листке каждого специалиста более 10 наименований доплат. Для упрощения и вводится новая система оплаты труда. При этом сохранены все отраслевые особенности доплат - молодым специалистам, участковой службе, за работу на скорой медицинской помощи, за высокие технологии - для врачей хирургов. Не забыты и инженеры-физики, которые работают на высокотехнологичном оборудовании, водители машин скорой медицинской помощи, младший медперсонал. С 1 января их число будет оптимизировано до 13-ти: 9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты.

При этом сумма зарплаты каждого работника не уменьшится. Многочисленные выплаты просто объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте.

С целью введения новой системы, в каждой организации здравоохранения в 2019 году протарифицированы все должности специалистов и профессии рабочих учреждения здравоохранения по 18-ти разрядной тарифной сетке, с учетом норм постановлений Совета министров, министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, образования и др.

Отметим, что постановлением № 52 установлены конкретные тарифные разряды по должностям медицинских работников, включая руководителей, врачей-специалистов и средних медработников.

Так, по должностям средних медработников определена следующая тарификация: не имеющим квалификационной категории – 3 тарифный разряд, имеющим вторую квалификационную категорию – 4 тарифный разряд, имеющим первую квалификационную категорию – 5 тарифный разряд, имеющим высшую квалификационную категорию – 6 тарифный разряд.

Рассчитан стаж работы в бюджетных организациях по каждому работнику. Установление надбавки за стаж работы в бюджетных организациях производится в размерах от базовой ставки при стаже работы: до 5 лет – 10%; от 5 до 10 лет – 15%; от 10 до 15 лет – 20%; от 15 лет и выше – 30%.

Постановлением Минздрава №52 также предусмотрено установление надбавок за специфику труда в здравоохранении:

в зависимости от наличия квалификационной категории: не имеющим квалификационной категории - 5%, имеющим вторую квалификационную категорию - 15%, имеющим первую квалификационную категорию - 20%, имеющим высшую квалификационную категорию - 30%;

медсестрам участковым, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи, медицинским сестрам общей практики, фельдшерам, средним медработникам ФАПов - 90% оклада и др.

Некоторых работников сферы здравоохранения взволновал пункт указа, где устанавливаются премии в размере 5% от суммы окладов работников. У медиков в настоящий момент премии составляют более существенный процент за счет использования как планового фонда, так и экономии фонда оплаты труда. Эти суммы уйдут в надбавку за сложность и напряженность труда. Проценты по этим надбавкам значительно выросли. За сложность и напряженность, например, было 50% от оклада, с 1 января - до 200%.

Перечень работников, которым устанавливается надбавка за сложность и напряженность работы, конкретный размер и порядок ее выплаты определяются руководителями бюджетных организаций.

Постановлением Минздрава №53 сохранены доплаты:

за особый характер труда («вредные» условия труда). Например, медицинским сестрам операционным – от 5 до 20% базовой ставки, в действующих условиях от 65 до 75% тарифной ставки первого разряда;

за работу в сельской местности, в размере 20% базовой ставки в месяц на одну должность.

Все стимулирующие и компенсирующие выплаты устанавливаются работникам, как по основной должности, так и по должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

В соответствии с декретом от 18 января 2019 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, с которыми заключены контракты, устанавливается надбавка в размере не более 50% оклада.

В каждом учреждении здравоохранения до 1 января 2020 года будет разработано Положение об оплате труда работников, включая установление им стимулирующих надбавок, компенсирующих доплат, оказания материальной помощи, оплаты работы в ночное и праздничное время и т.п.

Так, расчетная заработная плата врача общей практики, работающего на 1,0 должность в зависимости от имеющейся квалификационной категории, стажа работы, размера повышения тарифного оклада по Декрету № 29, размера надбавки за сложность и напряженность труда, премии составляет в среднем по действующим условиям 950,0 – 1470,0 руб., в новых условиях она составит 970,0- 1510,0 руб.

Расчетная заработная плата медицинской сестры участковой с учетом вышеперечисленных факторов в действующих условиях составляет 685,0-890,0 руб., в новых условиях составит – 700,0-910,0 руб.

Все нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников бюджетных учреждений здравоохранения с 1 января 2020 года находятся в широком доступе в правовых и нормативных базах, размещенных в интернет-ресурсах.

Министерством здравоохранения была организована разъяснительная работа по новым условиям оплаты труда. Так, были проведены семинары-совещания по разъяснению вопросов введения с 1 января 2020 г. новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций здравоохранения на базе организаций здравоохранения всех областей республики и Минска.

На семинары-совещания были приглашены главные врачи (заместители), начальники планово-экономических отделов, главные бухгалтеры, начальники отделов кадров подчиненных организаций: областных больниц, центральных районных больниц (поликлиник, диспансеров), центров гигиены и эпидемиологии, домов ребенка, патологоанатомических бюро, медико-реабилитационных экспертных комиссий и др.

Для оказания методической помощи по совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года Министерством здравоохранения разработано Методическое пособие по внедрению новых условий оплаты труда в бюджетных организациях системы Минздрава. Данное Методическое пособие определяет общие подходы к построению новой системы оплаты труда, а также порядок выполнения работ в бюджетных организациях по внедрению новых условий оплаты труда, разработки локальных нормативных правовых актов по новым условиям оплаты труда с 1 января 2020 года.

На 2020 год запланирован рост заработной платы до 20%. Для этого в бюджете заложено финансирование - поэтапно в течение года будут приниматься меры для повышения зарплаты. Таким образом, делаются серьезные шаги к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в два раза.

Каждый медицинский работник может обратиться в администрацию своего учреждения для получения разъяснений по новой структуре заработной платы.