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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТВЕРДИЛ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
10:00 13.12.2019
Постановлением Совета министров № 847 от 11.12.2019 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом определены требования к установлению санитарно-защитных зон эксплуатируемых, проектируемых, вновь возводимых зданий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду за исключением требований, предусмотренных законодательными актами.
Требования обязательны для соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Государственный санитарный надзор за их соблюдением осуществляется в порядке, установленном законодательством, ответственность за нарушение и (или) невыполнение устанавливается в соответствии с законодательством.
Право разъяснять вопросы применения утвержденных требований предоставлено Министерству здравоохранения.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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