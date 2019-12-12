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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
16:58 12.12.2019
Подведены итоги публичного обсуждения проекта указа, разработанного в целях корректировки норм указа от 25 июля 2013 г. № 332 об отдельных вопросах функционирования Государственной инспекции по маломерным судам и внесении дополнений и изменений в некоторые указы.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Публичное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 21 ноября по 5 декабря 2019 г.
В ходе публичного обсуждения поступили предложения:
об исключении необходимости государственной регистрации и классификации, технического освидетельствования для маломерных судов независимо от их грузоподъемности – учтено при доработке проекта Указа;
об увеличении по аналогии с законодательством Российской Федерации порога мощности моторных маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации и классификации, техническому освидетельствованию, – не учтено.
Предложение об увеличении порога мощности моторных маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации и классификации, техническому освидетельствованию, не учтено в целях обеспечения безопасности эксплуатации маломерных судов на поверхностных водных объектах Беларуси. Практика применения указа от 25 июля 2013 г. № 332 показала, что возможность оперативной идентификации маломерного судна и его владельца, а также периодический контроль за его техническим состоянием положительно влияют на безопасность на поверхностных водных объектах.
Ознакомиться со сводной таблицей поступивших предложений и замечаний к проекту указа можно на сайте НЦПИ.
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