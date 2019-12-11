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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА ОТХОДОВ МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:53 11.12.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке ведения государственного кадастра отходов».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в целях исключения излишних отсылочных норм и упрощения восприятия норм законодательства в области ведения государственного кадастра отходов проектом постановления предусматривается включение соответствующих форм документов, являющихся приложениями к Положению о порядке ведения государственного кадастра отходов, утверждаемому проектом постановления.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 декабря по 21 декабря 2019 г. включительно на электронный адрес .
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