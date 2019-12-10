На 13 месяцев для индивидуальных предпринимателей продлены сроки возможного использования кассового оборудования без средств контроля налоговых органов (СКНО). Это предусмотрено постановлением Совета министров и Национального банка № 819/16 от 29 ноября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Могилевской области, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городах областного подчинения, вправе использовать кассовое оборудование без СКНО до 1 октября 2020 г., в городах районного подчинения – до 1 ноября 2020 г., на всей территории республики – до 1 декабря 2020 г.

Указанные отсрочки сроков предоставляются при условии своевременного заключения гражданско-правового договора с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на установку, обслуживание, снятие СКНО.