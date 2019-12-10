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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РАСШИРЯТ ГОСРЕЕСТР КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
10:22 11.12.2019
Александр Лукашенко подписал указ № 449 "О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ разработан в целях актуализации правовых основ технической и криптографической защиты информации в Беларуси, создания эффективной нормативной правовой базы для отнесения объектов информатизации к критически важным, обеспечения киберустойчивости критически важных объектов информатизации (КВОИ), информационных систем, предотвращения деструктивных информационных воздействий и иных информационных угроз.
Указ направлен на дальнейшую реализацию положений Концепции национальной безопасности и взаимосвязан с Концепцией информационной безопасности.
В указе актуализированы основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации, уточняются полномочия государственных органов, а также права и обязанности владельцев (собственников) информационных систем и КВОИ.
Кроме того, скорректированы отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к критически важным. Данная мера позволит дополнительно включить в Государственный реестр критически важных объектов информатизации ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования.
«Реализация мер, предусмотренных в указе, позволит государству увеличить безопасность и надежность информационно-коммуникационных сетей и информационных систем», - говорится в комментарии к документу.
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