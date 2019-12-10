Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О вопросах выдачи заключений (разрешительных документов)».

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Общественное обсуждение проекта постановления осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» в период с 18 по 27 ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в общественном обсуждении приняли участие юридические и физические лица, от которых поступили замечания и предложения по проекту постановления.

Количество участников общественного обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту.

При обсуждении проекта на сайте «Правовой форум Беларуси» оставлено 5 комментариев.

Рассмотрение поступивших в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений по проекту постановления осуществляется в ходе доработки проекта постановления совместно с заинтересованными государственными органами (организациями), к компетенции которых относятся высказанные замечания и (или) предложения.

Поступившие замечания и предложения в основном учтены в ходе доработки проекта постановления.