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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «ВЫДРИЦА»

14:55 10.12.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О преобразовании республиканского заказника «Выдрица». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 10 по 20 декабря 2019 г. включительно на электронный адрес: .