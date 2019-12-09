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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПРЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
14:08 09.12.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в Положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 декабря 2019 г.
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