НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПРЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

14:08 09.12.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в Положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда. Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 декабря 2019 г.