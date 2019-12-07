Постановлением Совета министров № 839 от 5 декабря 2019 г. утверждено Положение о порядке проведения энергоэффективных мероприятий, возмещения затрат на их реализацию.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяются порядок планирования, реализации и финансирования энергоэффективных мероприятий, возмещения собственниками затрат (части затрат) на их реализацию, а также критерии отнесения граждан к категории малообеспеченных и иных социально уязвимых групп, порядок принятия местными исполнительными и распорядительными органами решений об установлении для таких категорий граждан иного срока возмещения затрат (части затрат) на реализацию энергоэффективных мероприятий (возмещение затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий).

В частности, планирование энергоэффективных мероприятий будет осуществляться на основании перспективных программ реализации энергоэффективных мероприятий (перспективные программы) и текущих графиков реализации энергоэффективных мероприятий (текущие графики) на один год по формам, определяемым Министерством жилищно-коммунального хозяйства, формируемых и утверждаемых районными, городскими исполнительными комитетами, местными администрациями районов в городах.

Перспективные программы будут формироваться на основании показателя уровня удельного расхода тепловой энергии, перспективных программ капитального ремонта.

На основании перспективных программ заказчиком будет проводиться оценка состояния многоквартирного жилого дома, включающая анализ теплопотребления многоквартирного жилого дома за три отопительных сезона, обращения граждан и претензий потребителей жилищно-коммунальных услуг; формироваться предварительный состав энергоэффективных мероприятий, варианты и объем предполагаемых работ для их реализации в многоквартирном жилом доме; проводиться расчет предполагаемого снижения уровня удельного расхода тепловой энергии после реализации энергоэффективных мероприятий и их предварительной стоимости.

Текущие графики будут формироваться ежегодно до 25 января на основании решений о проведении энергоэффективных мероприятий, принятых на общем собрании. При проведении капитального ремонта до оформления задания на проектирование заказчик на общем собрании будет предлагать собственникам участвовать в проведении энергоэффективных мероприятий.

Многоквартирные жилые дома, содержащиеся в перспективных программах капитального ремонта, будут включены в первоочередном порядке в текущие графики при наличии принятого на общем собрании решения о проведении энергоэффективных мероприятий.

Текущий график до 10 февраля текущего года будет доводиться до сведения собственников путем размещения его в сети Интернет на сайтах местного исполнительного и распорядительного органа и заказчика либо иными способами, не противоречащими законодательству.

Согласно документу, к малообеспеченным гражданам, имеющим право на установление иного срока возмещения затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий, но не более 15 лет, отнесен собственник (члены его семьи) жилого помещения, у которого среднедушевой доход не превышает величину бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденную Министерством труда и социальной защиты, действующую на дату обращения. Среднедушевой доход собственника (членов его семьи) для предоставления иного срока возмещения затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий установлен исходя из доходов, полученных собственником (членами его семьи) в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Для собственника (членов его семьи) среднедушевой доход определен путем деления суммы доходов собственника и всех членов его семьи на 12 месяцев (расчетный период) и последующего деления на количество членов семьи, включенных в ее состав. Для собственника среднедушевой доход установлен путем деления суммы его доходов на расчетный период. При расчете среднедушевого дохода членов семьи собственника ее состав будет определяться на дату обращения.

Постановление вступило в силу с 8 декабря 2019 г.