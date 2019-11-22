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В 2020 ГОДУ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ГОСПОДДЕРЖКА 22 ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЯМ БЕЛАРУСИ

10:17 09.12.2019 Постановлением Совета министров утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. В частности, поддержка будет оказана таким изданиям как: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»), «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «СБ. Беларусь сегодня» и др. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включено 22 издания.