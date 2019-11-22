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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТНАДЗОРА МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
15:10 06.12.2019
Постановлением Совета министров Беларуси №833 от 4 декабря 2019 года утверждено Положение о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, положением определяется правовой статус Департамента и его руководителя.
Департамент является структурным подразделением центрального аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия с правами юридического лица, наделенным государственно-властными полномочиями и осуществляющим государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии, а также иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент задачами и функциями.
Его возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – директор Департамента, являющийся главным государственным ветеринарным врачом Беларуси – главным государственным ветеринарным инспектором Беларуси.
Постановление вступает в силу с 4 января 2020 г.
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