Постановлением Совета министров Беларуси №833 от 4 декабря 2019 года утверждено Положение о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, положением определяется правовой статус Департамента и его руководителя.

Департамент является структурным подразделением центрального аппарата Министерства сельского хозяйства и продовольствия с правами юридического лица, наделенным государственно-властными полномочиями и осуществляющим государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии, а также иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент задачами и функциями.

Его возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – директор Департамента, являющийся главным государственным ветеринарным врачом Беларуси – главным государственным ветеринарным инспектором Беларуси.

Постановление вступает в силу с 4 января 2020 г.