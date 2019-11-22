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ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К СТАВКАМ ЕДИНОГО НАЛОГА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИП УСТАНОВЛЕН В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
14:20 06.12.2019

Решение Гродненского областного Совета депутатов №152 от 29 октября 2019 г. «О налогообложении» вступило в силу 4 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, решением на основании пункта 2 декрета №6 от 7 мая 2012 года «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» установлен понижающий коэффициент 0,5 к ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц по перечню видов деятельности согласно приложению к решению.

Как и ранее, такой коэффициент будет применяться индивидуальными предпринимателями, проживающими и осуществляющими деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на всей территории Гродненской области, за исключением территории Гродно и Лиды.

В связи с принятием решения утрачивают силу решения Гродненского областного Совета депутатов №20 от 14.05.2018 и №21 от 14.05.2018.

При этом порядок применения ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах на период с января 2019 года по декабрь 2020 года не изменяется. На основании положений пунктов 9 и 10 статьи 4 закона №159-З исчисление и уплата единого налога и подоходного налога в фиксированных суммах производится по наименьшим ставкам, установленным для осуществляемого вида деятельности и определяемым, исходя из ставок, установленных соответствующими решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года либо из ставок, определяемых для такого вида деятельности в соответствии с Налоговым кодексом.

В случае если решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, ставки единого налога не были установлены – исходя из ставок, определяемых для осуществляемого вида деятельности в соответствии с Налоговым кодексом.
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