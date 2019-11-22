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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ГОСРЕГИСТРАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ И МЕДТЕХНИКИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
12:45 06.12.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по изменению порядка госрегистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрена корректировка следующих постановлений Совета министров:
от 2 сентября 2008 г. № 1269 «Об утверждении Положения о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники»;
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;
от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2008 г. № 1269».
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 14 декабря 2019 г.
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