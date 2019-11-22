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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПЛАН НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК БЕЛАРУСИ НА 2020 ГОД
11:47 06.12.2019
Постановлением Совета министров № 836 от 4 декабря 2019 г. утвержден план национальных выставок (экспозиций) Беларуси в иностранных государствах на 2020 год.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, национальные экспозиции будут продемонстрированы в марте на международной туристической выставке ITB Berlin в Германии, на международной выставке изобретений Inventions Geneva в Швейцарии.
Весной 2020 года белорусские экспозиции будут представлены на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства Food & Hotel Asia в Сингапуре, на международной выставке Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо, на международной выставке PLMA World of Private Label в Амстердаме (Нидерланды).
Национальные выставки Беларуси в 2020 году можно будет увидеть также на таких форумах как: международная строительная выставка UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), третья Китайская международная выставка импорта в Шанхае и других значимых мероприятиях.
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