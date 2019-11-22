Постановлением Совета министров № 836 от 4 декабря 2019 г. утвержден план национальных выставок (экспозиций) Беларуси в иностранных государствах на 2020 год.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, национальные экспозиции будут продемонстрированы в марте на международной туристической выставке ITB Berlin в Германии, на международной выставке изобретений Inventions Geneva в Швейцарии.

Весной 2020 года белорусские экспозиции будут представлены на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства Food & Hotel Asia в Сингапуре, на международной выставке Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо, на международной выставке PLMA World of Private Label в Амстердаме (Нидерланды).

Национальные выставки Беларуси в 2020 году можно будет увидеть также на таких форумах как: международная строительная выставка UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), третья Китайская международная выставка импорта в Шанхае и других значимых мероприятиях.