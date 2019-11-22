Постановлением Советом министров № 819/16 от 29.11.2019 внесены изменения в постановление Совмина № 924/16 от 06.07.2011, регулирующее вопросы использования кассового оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Брестской области, одним из основных изменений, вступившим в силу с 5 декабря текущего года, является увеличение сроков, в течение которых индивидуальные предприниматели могут использовать кассовые суммирующие аппараты (КСА) без установки средств контроля налоговых органов (СКНО).

Так, индивидуальные предприниматели в городах областного подчинения могут до 1 октября 2020 года использовать КСА без СКНО.

Для работающих в городах районного подчинения предпринимателей указанный срок составляет 1 ноября 2020 года.

Индивидуальные предприниматели, реализующие товары, работы, услуги на всей остальной территории республики, обязаны установить СКНО не позднее 1 декабря 2020 года.

Указанные отсрочки предоставляются только при условии заключения договора с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на установку, обслуживание, снятие СКНО, требования по срокам заключения таких договоров не изменились.