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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
18:00 05.12.2019

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 39 от 20 ноября 2019 г. утверждена Инструкция о порядке разработки и утверждения схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, схемы будут определять порядок сбора и удаления отходов, образующихся на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Они разрабатываются и утверждаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися пользователями этих земель по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Пользователи земель должны разработать схему в течение 60 календарных дней со дня госрегистрации права пользования данными землями, которая будет включать в себя определение порядка сбора, временного хранения, перевозки отходов на захоронение, обезвреживание и (или) использование.

Порядок сбора отходов должен предусматривать разделение образующихся отходов по видам, в том числе разделение на вторичные материальные ресурсы.

Временное хранение отходов будет осуществляется в санкционированных местах хранения отходов.

Количество площадок для накопления отходов и объем накопления отходов на этих площадках будут определяться исходя из фактического объема образования отходов разных видов за определенный период времени (сутки, неделя, месяц, год) и периодичности перевозки отходов на захоронение, обезвреживание и (или) использование.

Порядок перевозки отходов на захоронение, обезвреживание и (или) использование должен осуществляться в соответствии с договорами на оказание услуг по удалению отходов, заключаемыми пользователями земель с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги.

Схема будет утверждаться и вводиться в действие локальным правовым актом пользователя земель не позднее 5 рабочих дней после ее согласования с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 г.
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