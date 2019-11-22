Правительство поручило Министерству промышленности до 10 декабря 2019 г. распределить 100% объема специальной квоты на ввоз в 2019-2020 годах на территорию Беларуси горячекатаного проката из углеродистых и легированных сталей в листах и рулонах, классифицируемого соответствующими кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально объемам горячекатаного проката, ввезенного на территорию Беларуси в 2015-2017 годах. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 831 от 3 декабря 2019 года.

В частности, речь идет о горячекатаном прокате, происходящем из третьих стран, за исключением развивающихся и наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (за исключением Республики Корея), а также из государств – участников Содружества Независимых Государств, являющихся сторонами Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (за исключением Украины), помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Министерству промышленности также необходимо предусмотреть выделение ООО ”ММПЗ-групп“ специальной квоты на ввоз горячекатаного проката для реализации инвестиционного проекта ”Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству металлического листа и белой жести в Витебской области“ в размере 138 тыс. тонн из общего объема специальной квоты, выделенного Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, распределение объема специальной квоты будет осуществляться на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности.

Невостребованный объем специальной квоты и нераспределенный на 30 января 2020 г. будет распределяться между участниками внешнеэкономической деятельности на основании поступивших заявлений в порядке очередности.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено выдать участникам внешнеторговой деятельности разовые лицензии на ввоз на территорию Беларуси горячекатаного проката.