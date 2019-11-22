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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРИ РЕМОНТЕ МЕДТЕХНИКИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ
17:41 04.12.2019
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения, которым в новой редакции излагается Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Публичное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 6 по 22 ноября 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, количество участников публичного (общественного) обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту. При обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 7 комментариев от 7 пользователей, в том числе от ОАО «Минский НИИ радиоматериалов».
Учтены поступившие предложения об увеличении гарантийного срока при выполнении среднего и капитального ремонта медицинской техники до 6 месяцев.
В пунктах 9, 18 Инструкции исключен термин «Диагностика» в связи с отсутствием его в терминах и их определениях.
В пункте 18 также конкретизирован срок для проведения проверки медицинской техники с целью установления ее исправности и работоспособности перед окончанием срока действия договора на комплексное техническое обслуживание. Уменьшен срок направления представителя сервисной службы для проведения ремонта медицинской техники с 10 до 2 дней с момента письменного извещения владельца (пункт 20 Инструкции). Иные предложения будут рассмотрены дополнительно при корректировке проекта постановления.
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