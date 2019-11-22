Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заключительном заседании 4 декабря приняли в первом чтении проект закона «Об изменении кодексов».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроектом предусматривается корректировка Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального, Уголовно-процессуального кодексов и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, обеспечивающая закрепление возможности фиксации хода судебных заседаний и совершения отдельных процессуальных действий суда вне заседания посредством использования средств звуко- или видеозаписи.

В частности, предлагается предусмотреть обязательность фиксирования хода каждого судебного заседания и каждого отдельного процессуального действия, совершенного вне заседания, путем использования средств звуко- или видеозаписи и с одновременным составлением краткого протокола в письменной форме.

Кроме того, сохранить необходимость составления протокола судебного заседания и протокола совершения отдельного процессуального действия в письменной форме, содержащих более полные сведения (так называемый «полный» протокол), в случае отсутствия технической возможности вести звуко- или видеозапись.

Предлагается также установить требования к содержанию протокола судебного заседания и протокола совершения отдельного процессуального действия в случае, когда звуко- или видеозапись ведется, и в случае, когда такая запись не ведется.

Помимо этого, планируется закрепить право лиц, участвующих в деле и (или) совершении отдельного процессуального действия, на ознакомление в определенной части со звуко- или видеозаписью и кратким протоколом, а также на получение в соответствующей части копии звуко- или видеозаписи судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, а также предусмотреть возможность подачи лицами, участвующими в деле и (или) совершении отдельного процессуального действия, замечаний на звуко- или видеозапись и на соответствующий краткий протокол.