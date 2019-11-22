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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
12:11 04.12.2019

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, разработанного с целью совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с директивой от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны».

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Публичное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 11 по 21 ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, поступило 16 сообщений от 11 участников обсуждений. Проект постановления поддержан двумя участниками обсуждений. Девять участников (преимущественно производители товаров в упаковке) проект постановления не поддерживают.

Со сводной таблицей замечаний и предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта постановления Совета министров, можно ознакомиться на сайте НЦПИ.
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