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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ОКАЗАНИЕ ЖКУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ
10:56 04.12.2019
Постановлением Совета министров № 826 от 2 декабря 2019 года утверждено Положение о порядке проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной основе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом регламентируется проведение конкурсов на оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту жилых домов, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов, техническому обслуживанию лифтов, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также дополнительных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), выполнение работ по объектам внешнего благоустройства населенных пунктов на конкурентной основе.
Заказчиками выступают областные, Минский городской, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты, местные администрации районов г. Минска либо государственные заказчики в сфере ЖХК; товарищества собственников или организации застройщиков – в случае, если они организуют оказание ЖКУ (выполнение работ) путем заключения договоров с исполнителями; госорганы, иные госорганизации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся объекты государственного жилищного фонда.
Действие Положения не распространяется на проведение конкурсов на оказание ЖКУ (выполнение работ), если эти конкурсы начаты до вступления в силу постановления.
Документом также утверждено Положение о порядке финансирования расходов государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, их основных правах и обязанностях.
Постановление вступает в силу, за исключением отдельных положений, после его официального опубликования.
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