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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
17:06 03.12.2019
Постановлением Совета министров № 827 от 2 декабря 2019 г. внесены изменения в некоторые законодательные правовые акты ведомства.
Согласно документу, излагаются в новой редакции:
Положение о порядке и условиях назначения, финансирования (перечисления), распоряжения средствами семейного капитала, утвержденное постановлением Совмина от 24 февраля 2015 г. № 128;
Положение о порядке, суммах и сроках возврата части доходов, сформированных за счет управления средствами семейного капитала, и неиспользованных гражданами средств семейного капитала в республиканский бюджет, утвержденное постановлением Совмина от 9 марта 2015 г. № 179.
Данные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, после официального опубликования документа министерствам труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, архитектуры и строительства предстоит привести свои нормативные правовые акты в соответствие с принятым постановлением.
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