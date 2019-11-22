Постановлением Совета министров № 827 от 2 декабря 2019 г. внесены изменения в некоторые законодательные правовые акты ведомства.

Согласно документу, излагаются в новой редакции:

Положение о порядке и условиях назначения, финансирования (перечисления), распоряжения средствами семейного капитала, утвержденное постановлением Совмина от 24 февраля 2015 г. № 128;

Положение о порядке, суммах и сроках возврата части доходов, сформированных за счет управления средствами семейного капитала, и неиспользованных гражданами средств семейного капитала в республиканский бюджет, утвержденное постановлением Совмина от 9 марта 2015 г. № 179.

Данные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, после официального опубликования документа министерствам труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, архитектуры и строительства предстоит привести свои нормативные правовые акты в соответствие с принятым постановлением.