С 2 декабря действует временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении Совета министров № 825 от 2 декабря 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ограничения действуют с 2 по 31 декабря 2019 года.

Временный запрет распространяется на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота (код 4101 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС), происходящих с территории Республики Беларусь, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

На Министерство иностранных дел Беларуси возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.