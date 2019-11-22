|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ НЕОБРАБОТАННЫХ ШКУР КРС ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС
15:35 03.12.2019
С 2 декабря действует временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении Совета министров № 825 от 2 декабря 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ограничения действуют с 2 по 31 декабря 2019 года.
Временный запрет распространяется на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота (код 4101 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС), происходящих с территории Республики Беларусь, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
На Министерство иностранных дел Беларуси возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2019
Курсы в банках
на 03.12.2019
Конвертация в банках
на 03.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте