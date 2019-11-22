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МИНФИН ВЫДЕЛИТ МИНОБРАЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ЗАГРАНИЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
10:42 03.12.2019
Министерство финансов выделит в 2019 году Министерству образования дополнительно более 25 тысяч рублей на заграничные командировки. Об этом говорится в постановлении Совмина № 822 от 29 ноября 2019 г.
«В соответствии с абзацем третьим подпункта 1.2 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 160-З «О республиканском бюджете на 2019 год» Совет министров постановляет: Министерству финансов выделить в 2019 году Министерству образования из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на иные общегосударственные вопросы, 25 310 рублей на оплату расходов на командировки за пределы Республики Беларусь сверх средств, запланированных на эти цели Министерству образования по ведомственной классификации расходов бюджета», - говорится в документе, который размещен на Национальном правовом интернет-портале.
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