Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 21 от 13 ноября 2019 г. утверждена Инструкция о порядке возмещения расходов, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания.

Инструкцией определен порядок возмещения за счет средств местных бюджетов расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, связанные с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства, и должностные лица которых в соответствии с Положением о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания (утверждено указом № 413 от 7 сентября 2007 г.) являются лицами, ответственными за регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания.

Действие Инструкции не распространяется на находящийся в оперативном управлении бюджетных организаций жилищный фонд.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, расходы по регистрации группируются по таким статьям как: оплата труда; отчисления на социальные нужды; расходные материалы и предметы снабжения; расходы на оплату услуг, выполняемых сторонними организациями; оплата услуг связи; оплата коммунальных услуг; прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг; приобретение нематериальных активов; амортизация; прочие.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.