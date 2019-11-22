Постановлением Совета министров № 816 от 28 ноября 2019 года утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в перечень включено 26 проектов:

в Брестской области – схемы комплексной территориальной организации Пружанского и Ивацевичского районов, детальный план исторического центра Пинска с проектом регенерации исторической застройки, а также генеральный план Барановичей;

в Витебской – схемы комплексной территориальной организации Полоцкого и Бешенковичского районов, детальный план исторического центра Полоцка с проектом регенерации исторической застройки, генеральные планы Новополоцка и специального туристско-рекреационного парка ”Браславский“;

в Гомельской области – схемы комплексной территориальной организации Жлобинского, Брагинского и Петриковского районов, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки;

в Гродненской – схема комплексной территориальной организации Дятловского района, генеральный план курорта республиканского значения ”Новоельня“, детальные планы центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки, территории планировочных участков ”Соничи“ и ”Луковица-Бержеваты“ специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал;

в Минской области – схемы комплексной территориальной организации Любанского, Борисовского и Воложинского районов, генеральный план зоны отдыха республиканского значения ”Вилейка“, детальный план свободной экономической зоны ”Минск“ (участок № 10, район ”Фаниполь“);

в Могилевской области – генеральный план зоны отдыха республиканского значения ”Чигиринка“, Схемы комплексной территориальной организации Белыничского и Шкловского районов.

Документ принят в соответствии с указом от 14 января 2014 г. № 26 ”О мерах по совершенствованию строительной деятельности“.