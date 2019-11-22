Постановлением Совета министров № 818 от 28 ноября 2019 г. утвержден порядок обращения с отходами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, утверждены следующие правовые акты, регулирующие порядок обращения с отходами:

Положение о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами;

Положение о порядке согласования инструкций по обращению с отходами производства;

Положение о порядке согласования схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

Положение об основаниях, условиях, порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение и захоронение отходов производства;

Положение о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов и порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (прилагается);

Положение о порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов производства.

Документом установлено, что разрешения на хранение и захоронение отходов производства, также как и нормативы образования отходов производства, выданные и утвержденные до вступления в силу указанного постановления, действительны до истечения срока их действия.

Постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 г.