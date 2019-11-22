Постановлением Совета министров № 800 от 27 ноября 2019 г. определен перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020-2024 годы.

Формированием перечня занимается Министерство сельского хозяйства и продовольствия вместе с Национальной академией наук Беларуси один раз в пять лет на основании информации, представляемой Государственным комитетом по имуществу, Национальным статистическим комитетом, Министерством труда и социальной защиты, облисполкомами и другими.

Юридическим лицам, которые производят сельхозпродукцию во включенных в перечень районах, производится выплата надбавок из средств местных бюджетов на реализованную или направленную в переработку сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень на 2020-2024 годы включены 66 районов Беларуси.

В Минской области для производства сельхозпродукции неблагоприятными названы семь районов: Березинский, Вилейский, Воложинский, Крупский, Логойский, Мядельский и Стародорожский.

В Гродненской области в списке фигурируют только три района: Дятловский, Ивьевский и Свислочский.

В Брестской области – пять районов: Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский.

В Могилевской области перечислены тринадцать районов: Белыничский, Бобруйский, Быховский, Глусский, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Могилевский, Славгородский, Хотимский, Чаусский и Чериковский.

В Витебской области насчитывается восемнадцать районов: Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лиозненский, Миорский, Полоцкий, Поставский, Россонский, Сенненский, Толочинский, Ушачский, Чашникский, Шарковщинский и Шумилинский.

Гомельская область насчитывает 20 неблагоприятных для производства сельхозпродукции районов: Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский и Чечерский.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.