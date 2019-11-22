На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О функционировании механизма электронных накладных», предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с функционированием механизма электронных накладных, а также установлением требований к операторам электронного документооборота (EDI – провайдерам).

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 ноября по 9 декабря 2019 г.