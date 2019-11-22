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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
12:12 29.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О функционировании механизма электронных накладных», предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с функционированием механизма электронных накладных, а также установлением требований к операторам электронного документооборота (EDI – провайдерам).
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 ноября по 9 декабря 2019 г.
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