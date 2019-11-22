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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 2021 ГОДА ЗАПРЕТЯТ ОДНОРАЗОВУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ В ОБЩЕПИТЕ
11:09 29.11.2019
С 1 января 2021 года в Беларуси устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Об этом говорится в постановлении Совета министров №797 от 27 ноября 2019 г., которым внесены изменения в постановление Совмина №703 от 22 июля 2014 г. «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности).
В частности, запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды будет установления с 2021 года в соответствии с перечнем, разрабатываемым МАРТ.
Перечень одноразовой пластиковой посуды будет определен в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления.
В настоящее время МАРТ проводит анализ рынка посуды в секторе общественного питания в целях подготовки перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания.
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