С 1 января 2021 года в Беларуси устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Об этом говорится в постановлении Совета министров №797 от 27 ноября 2019 г., которым внесены изменения в постановление Совмина №703 от 22 июля 2014 г. «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности).

В частности, запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды будет установления с 2021 года в соответствии с перечнем, разрабатываемым МАРТ.

Перечень одноразовой пластиковой посуды будет определен в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления.

В настоящее время МАРТ проводит анализ рынка посуды в секторе общественного питания в целях подготовки перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания.