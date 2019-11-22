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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСЗАКУПКАМИ
09:56 29.11.2019

Совет министров постановлением № 806 от 27 ноября 2019 г. утвердил Положение о порядке функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, основными функциями государственной информационно-аналитической системы с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации являются: формирование, обработка, анализ, контроль, хранение информации о госзакупках; обеспечение взаимодействия государственной информационно-аналитической системы с электронными торговыми площадками и торговыми системами товарных бирж, Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, иными государственными информационными системами, государственными информационными ресурсами; безвозмездное предоставление информации, содержащейся в государственной информационно-аналитической системе, с использованием официального сайта https://www.gias.by.

Ведение государственной информационно-аналитической системы и размещение в ней информации осуществляются на русском и (или) белорусском языках. Наименования иностранных юридических лиц (фамилии, собственные имена и отчества (при наличии) физических лиц) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Постановлением также определено, что создание, функционирование и доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками обеспечиваются ее владельцем и оператором.

До 1 апреля 2020 г. осуществляется доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками ее владельцем и оператором в части обеспечения взаимодействия с Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, электронными торговыми площадками, торговыми системами товарных бирж в рамках реализации в указанной Автоматизированной системе механизма предварительного резервирования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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