|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСЗАКУПКАМИ
09:56 29.11.2019
Совет министров постановлением № 806 от 27 ноября 2019 г. утвердил Положение о порядке функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, основными функциями государственной информационно-аналитической системы с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации являются: формирование, обработка, анализ, контроль, хранение информации о госзакупках; обеспечение взаимодействия государственной информационно-аналитической системы с электронными торговыми площадками и торговыми системами товарных бирж, Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, иными государственными информационными системами, государственными информационными ресурсами; безвозмездное предоставление информации, содержащейся в государственной информационно-аналитической системе, с использованием официального сайта https://www.gias.by.
Ведение государственной информационно-аналитической системы и размещение в ней информации осуществляются на русском и (или) белорусском языках. Наименования иностранных юридических лиц (фамилии, собственные имена и отчества (при наличии) физических лиц) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.
Постановлением также определено, что создание, функционирование и доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками обеспечиваются ее владельцем и оператором.
До 1 апреля 2020 г. осуществляется доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками ее владельцем и оператором в части обеспечения взаимодействия с Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, электронными торговыми площадками, торговыми системами товарных бирж в рамках реализации в указанной Автоматизированной системе механизма предварительного резервирования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2019
Курсы в банках
на 28.11.2019
Конвертация в банках
на 28.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте