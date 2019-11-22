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ИМПОРТ ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГОСМОНОПОЛИЯ
16:59 28.11.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 27 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроектом из перечня видов деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, исключается импорт пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и морепродуктов
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