Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 27 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроектом из перечня видов деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, исключается импорт пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и морепродуктов