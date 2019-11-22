|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИМПОРТ ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГОСМОНОПОЛИЯ
16:59 28.11.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 27 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства».
Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроектом из перечня видов деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, исключается импорт пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и морепродуктов
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2019
Курсы в банках
на 28.11.2019
Конвертация в банках
на 28.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте