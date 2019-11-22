Постановлением Министерства финансов № 66от 16 ноября 2019 года установлена процентная ставка по депозитам семейного капитала.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, определена процентная ставка по банковским вкладам (депозитам) «Семейный капитал» физических лиц, на которых размещаются предоставленные семьям безналичные денежные средства в размере 10 тысяч долларов США при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015-2019 годах третьего или последующих детей. Она равна ставке LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США по состоянию на последний рабочий день 2017 года, а именно 2,10697% годовых.

Под ставкой LIBOR для депозитов на срок 1 год в долларах США понимается ставка для депозитов на срок 1 год в долларах США на Лондонском межбанковском рынке, публикуемая на странице «USD1YFSR=» информационным агентством Thomson Reuters.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.