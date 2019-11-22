Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 27 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении кодексов».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроектом вносятся комплексные коррективы в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие усиление контроля за реализацией стратегически важных для экономики страны сырья и товаров, а также введение ответственности за:

нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса;

нарушение требования об обязательном заключении сделки на биржевых торгах товарной биржи и за непредставление товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки в установленных случаях;

торговлю табачными изделиями, электронными системами курения, жидкостями для электронных систем курения, системами для потребления табака без наличия документов и (или) маркировки, предусмотренных законодательством и (или) техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза;

продажу табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака без нанесенных на потребительскую упаковку (лист-вкладыш) этих изделий сведений, предусмотренных законодательством к информации, содержащейся на потребительской упаковке (в листе-вкладыше);

рекламу жидкостей для электронных систем курения, использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий;

продажу индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом табачных изделий без потребительской упаковки, из открытых потребительских упаковок этих изделий, на вес, поштучно, за исключением торговли сигарами и сигариллами в индивидуальной потребительской упаковке;

продажу в магазинах беспошлинной торговли, функционирующих в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза воздушным видом транспорта, табачных изделий в объеме более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), более 250 граммов табака или иных табачных изделий;

продажу табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь 1000 и более кв. метров, вне созданных в установленном законодательством порядке товарных отделов.