Постановлением Совета министров № 802 от 27 ноября 2019 г. в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины составит на сырую нефть – $90,5 за 1 т (ранее – $88,3); на прямогонный бензин – $49,7 за 1 т (ранее – $48,5); на товарные бензины – $27,1 за 1 т (ранее – $26,4); на легкие, средние дистилляты – $27,1 за 1 т (ранее – $26,4); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $27,1 за 1 т (ранее – $26,4).

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они также были повышены.