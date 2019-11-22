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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ДЕКАБРЯ
13:05 28.11.2019

Постановлением Совета министров № 802 от 27 ноября 2019 г. в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины составит на сырую нефть – $90,5 за 1 т (ранее – $88,3); на прямогонный бензин – $49,7 за 1 т (ранее – $48,5); на товарные бензины – $27,1 за 1 т (ранее – $26,4); на легкие, средние дистилляты – $27,1 за 1 т (ранее – $26,4); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $27,1 за 1 т (ранее – $26,4).

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они также были повышены.
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