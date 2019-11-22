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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЗДАДУТ В БЕЛАРУСИ
12:27 28.11.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 27 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».
Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект разработан на основании анализа практики применения положений национального законодательства в сфере миграции в целях повышения эффективности использования миграционного потенциала в интересах государства и противодействия незаконной миграции.
Принятие проекта закона позволит устранить пробелы и противоречия, существующие в национальном законодательстве, регулирующем вопросы правоотношений нашего государства с иностранцами, создать условия для привлечения в Беларусь высококвалифицированных работников из числа иностранных граждан, а также будет способствовать выполнению международных обязательств республики.
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