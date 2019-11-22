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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЕДИНОЙ ГОССИСТЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ
10:58 28.11.2019
На очередном заседании Палаты представителей шестого созыва 27 ноября в первом чтении рассмотрен проект изменений Закона «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на дальнейшее совершенствование правовых основ функционирования этой системы и приведение их в соответствие с законодательными актами.
Законопроект предусматривает уточнение терминологии действующего законодательства, дополнение его нормами, в соответствии с которыми в единой государственной системе регистрации и учета правонарушений учитываются уголовные дела частного обвинения, по которым обязательно предварительное следствие, и регламентируется учет сведений из оперативно-справочных картотек органов внутренних дел о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование до вступления в силу Закона «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений».
Для органов уголовного преследования, органов, ведущих административный процесс, и судов предусмотрена возможность по электронным каналам осуществлять регистрацию правонарушений непосредственно в единой системе.
Закон также дополнен новой главой, цель которой – совершенствование порядка предоставления сведений о правонарушениях, а также соответствие требованиям Закона «Об информации, информатизации и защите информации».
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