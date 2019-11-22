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АВТОДОРОГА М-6/Е 28 В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПЛАТНОЙ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ С ДЕКАБРЯ
09:33 28.11.2019
Постановлением Совета министров № 793 от 26 ноября 2019 г. внесены изменения в перечень платных дорог, на которых берется плата за проезд транспортных средств через систему электронного сбора платы, а также в перечень расчетных сегментов платных дорог.
В частности, с 1 декабря 2019 г. предусматривается расширение сети платных дорог Республики Беларусь путем отнесения к данной категории реконструированного участка автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) с 134 по 196 км.
Как сообщили ЭКОПРЕСС а Аппарате Совмина, это станет завершающим этапом реконструкции данной магистрали с доведением ее параметров до I технической категории (с разделением встречных потоков). С учетом ранее введенных платных участков автомобильная дорога М-6/Е 28 будет являться платной практически на всем протяжении (с 12 по 287 км).
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