Постановлением Совета министров № 793 от 26 ноября 2019 г. внесены изменения в перечень платных дорог, на которых берется плата за проезд транспортных средств через систему электронного сбора платы, а также в перечень расчетных сегментов платных дорог.

В частности, с 1 декабря 2019 г. предусматривается расширение сети платных дорог Республики Беларусь путем отнесения к данной категории реконструированного участка автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) с 134 по 196 км.

Как сообщили ЭКОПРЕСС а Аппарате Совмина, это станет завершающим этапом реконструкции данной магистрали с доведением ее параметров до I технической категории (с разделением встречных потоков). С учетом ранее введенных платных участков автомобильная дорога М-6/Е 28 будет являться платной практически на всем протяжении (с 12 по 287 км).