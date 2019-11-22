|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МНС ВЫНОСИТ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ»
13:36 27.11.2019
Министерство по налогам и сборам Беларуси выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета министров «О функционировании механизма электронных накладных».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, подготовлено обоснование необходимости принятия постановления Совета министров, с которым можно ознакомиться здесь.
Замечания и предложения по проекту постановления необходимло направлять в МНС до 3 декабря 2019 года (включительно) на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2019
Курсы в банках
на 27.11.2019
Конвертация в банках
на 27.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте