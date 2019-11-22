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МНС ВЫНОСИТ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ»

13:36 27.11.2019 Министерство по налогам и сборам Беларуси выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета министров «О функционировании механизма электронных накладных». Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, подготовлено обоснование необходимости принятия постановления Совета министров, с которым можно ознакомиться здесь. Замечания и предложения по проекту постановления необходимло направлять в МНС до 3 декабря 2019 года (включительно) на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления».