Парк высоких технологий 26 ноября посетила делегация Белорусско-швейцарского делового совета во главе с председателем Совета директоров Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, швейцарских бизнесменов заинтересовали наработки резидентов ПВТ в сфере искусственного интеллекта для медицины, сельского хозяйства, транспорта и промышленности. Многочисленные вопросы гостей касались условий деятельности компаний с иностранными инвестициями в правовом режиме Парка, а также взаимоотношений резидентов ПВТ с иностранными инвесторами.

«В состав швейцарской делегации входит немало компаний, которые работают в высокотехнологичных отраслях и которые закупают множество компонентов для высокотехнологичной продукции, поэтому нам интересно посмотреть, что происходит здесь, в ПВТ», – отметил Петер Шпулер.

По словам начальника отдела общественной информации и международного сотрудничества администрации ПВТ Кирилла Залесского, впечатляющий рост, который демонстрирует Парк за последние два года, все больше привлекает внимание крупного бизнеса Западной Европы.

«Швейцария – одна из тех стран, которые наиболее активно интересуются сотрудничеством в сфере IT», - подчеркнул Кирилл Залесский.

Веским аргументом для швейцарской делегации в пользу сотрудничества с Парком высоких технологий являются уникальные условия, созданные в ПВТ.

Повышенный интерес швейцарцев к белорусскому IT-сектору в скором времени может привести к конкретным результатам. В этом убежден Почетный консул Беларуси в Лозанне Андрей Нажескин: «Я знаю, что идут усиленные контакты между белорусскими компаниями и швейцарскими инвесторами. И в ближайшем будущем будет реализовано достаточно много проектов в сфере высоких технологий, именно благодаря ПВТ. Мы надеемся, что в первой половине 2020 года уже будут какие-то конкретные инвестиции».

На сегодня резидентами Парка высоких технологий являются 684 компании, в которых работает более 55 тысяч человек. Только с начала года в Парк пришло 247 новых компаний.