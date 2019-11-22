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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:52 27.11.2019
Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ № 429 «О международных стандартах аудиторской деятельности».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с указом международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики вводятся в действие на территории Беларуси Советом министров в качестве технических нормативных правовых актов, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации.
Введение в действие на территории республики международных стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики осуществляется в отношении каждого полученного от Международной федерации бухгалтеров документа международного стандарта аудиторской деятельности, Кодекса этики и документа, предусматривающего внесение изменений в них.
Одновременно в соответствии с пакетным принципом подготовки проектов нормативных правовых актов откорректирован указ от 12 апреля 2018 г. № 135 «Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых актов», согласно которой при проведении экспертизы оценка данных документов осуществляться не будет.
Указ вступает в силу после официального опубликования.
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