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ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧЕНЫ НА BR5,6 МЛН
09:46 27.11.2019
Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ № 431 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается увеличение в 2019 году доходов государственного внебюджетного фонда гражданской авиации на Br5,6 млн, расходов - на Br10 млн, в том числе за счет остатков средств фонда, образовавшихся на 1 января 2019 года в сумме Br4,4 млн.
На увеличение доходной части повлияло погашение авиационными организациями просроченной задолженности по обязательным отчислениям в фонд.
Дополнительные доходы фонда планируется направить на погашение банковских кредитов, привлеченных на финансирование приобретения воздушных судов, строительство (реконструкцию) зданий, инженерных, транспортных коммуникаций и сооружений, их модернизацию, а также уплату процентов по этим кредитам.
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