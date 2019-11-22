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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗ СФЕР ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИСКЛЮЧЕНЫ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
13:11 26.11.2019

Законом Республики Беларусь № 250-З от 11 ноября 2019 года внесены изменения в Закон от 16 декабря 2002 г. № 162-З «О естественных монополиях».

Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ключевое новшество закона – исключение из сфер естественных монополий услуг почтовой связи и фиксированной телефонной связи. Развитие новых технологий и переход в цифровую эпоху, привели к тому, что эти сферы потеряли признаки естественной монополии.

Контроль за деятельностью субъектов на данных рынках будет осуществляться в соответствии с нормами антимонопольного законодательства.

Также вместо одной сферы естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии появятся три более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление.

Законом закреплены нормы, направленные на увеличение публичности проведения ценовой политики естественных монополий и их регулирования. В частности, впервые введены нормы о применении практики публичных слушаний при установлении или изменении тарифов, методологии и правил ее применения. Кроме того, введена обязанность субъектов естественных монополий осуществлять раздельный учет расходов (затрат), в том числе инвестиций, а также доходов и задействованных активов по видам услуг.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердит порядок принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов) на услуги естественных монополий. Это позволит повысить прозрачность деятельности и регулирования.

Законом предусмотрена обязанность субъектов естественных монополий обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания путем размещения информации на своем сайте и в иных источниках. Порядок размещения и объем информации также определит МАРТ.

Помимо этого, предусмотрена возможность МАРТ примирения превентивных мер реагирования (при выявлении признаков нарушения Закона до принятия решения об установлении факта нарушения закона) выдавать субъектам естественных монополий, государственным органам и иным организациям, их должностным лицам предупреждение в целях оперативного устранения нарушений.

Новая редакция закона вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования – с 23 мая 2020 года.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало работу по приведению актов законодательства в соответствии с принятым законом.
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