Постановлением Министерства финансов от 18 октября 2019 г. № 57 установлен порядок ведения аудиторского реестра и представления информации об аудиторской деятельности.

Документом утвержден ряд инструкций:

о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций;

о представлении информации об осуществлении аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей;

о требованиях к представляемой аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в Аудиторскую палату информации о своей деятельности и сроках представления такой информации.

В частности, определено, что реестр аудиторов ведет Министерство финансов, а Аудиторская палата будет вести реестр аудиторов – индивидуальных предпринимателей и реестр аудиторских организаций. Указано, какие именно сведения будут включаться в аудиторский реестр.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, также устанавливаются требования к представляемой в Аудиторскую палату аудиторскими организациями и аудиторами отчетности, в том числе о финансово-экономических показателях.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.