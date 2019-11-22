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МИНФИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОГО РЕЕСТРА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:49 26.11.2019
Постановлением Министерства финансов от 18 октября 2019 г. № 57 установлен порядок ведения аудиторского реестра и представления информации об аудиторской деятельности.
Документом утвержден ряд инструкций:
о порядке ведения реестра аудиторов, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций;
о представлении информации об осуществлении аудиторской деятельности и оказании профессиональных услуг аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей;
о требованиях к представляемой аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в Аудиторскую палату информации о своей деятельности и сроках представления такой информации.
В частности, определено, что реестр аудиторов ведет Министерство финансов, а Аудиторская палата будет вести реестр аудиторов – индивидуальных предпринимателей и реестр аудиторских организаций. Указано, какие именно сведения будут включаться в аудиторский реестр.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, также устанавливаются требования к представляемой в Аудиторскую палату аудиторскими организациями и аудиторами отчетности, в том числе о финансово-экономических показателях.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
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