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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖКУ НАСЕЛЕНИЮ
18:14 25.11.2019
Постановлением министерств финансов и жилищно-коммунального хозяйства № 30/18 от 11 ноября 2019 г. утверждена Инструкция о порядке планирования и финансирования расходов организаций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Инструкцией определен порядок планирования и финансирования расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), за счет бюджетных ассигнований в части ЖКУ, предоставляемых населению (исключение – электрическая энергия, тепловая энергия, поставляемая для нужд отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда организациями, входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», услуги по газоснабжению, предоставляемые организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», а также текущий и капитальный ремонт).
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
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